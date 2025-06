Dice Lando Norris que ya no puede cometer más errores en pelea por título de F1

Spielberg, Austria.- Rumbo al Gran Premio de Austria y después de quedar fuera del Gran Premio de Canadá, a Lando Norris parece quedarle claro que no tiene margen de error para equivocarse más si es que busca arrebatarle al Campeonato de Pilotos a su compañero de equipo Oscar Piastri.

Fue el inglés el que se terminó impactando contra la parte trasera del monoplaza del australiano hace casi dos semanas, marcando el primer abandono de la escuadra color papaya en lo que va de la temporada.

“Ya no me puedo permitir seguir cometiendo los mismos errores que he venido haciendo, eso sí lo sé. No puedo cometer más errores, no es como que haya momentos en lo que, si pueda o no pueda de todos modos, solo tengo que seguir mejorando”, expresó el piloto para la BBC de Londres.

El piloto de 26 años de edad se ha visto claramente superado por el nacido en Melbourne en las rondas de clasificación. A la postre esto mismo le ha terminado por costar a la hora de la carrera, cruzando la meta primero en solo dos compromisos, a comparación de los cinco triunfos de su coequipero.

“El equipo tiene que darme las herramientas para poder manejar con confianza y poder llevar el auto al límite sin cometer errores. Pero, también es mi responsabilidad poder manejar el carro que me pongan”, remató el piloto.