Día D: Bravos se cruza con Pumas en el Play-In

Ciudad Juárez.- Cinco mil 820 días, 191 meses y casi 16 años. Hace casi 16 años que Ciudad Juárez no tenía un partido de eliminación directa en su cancha. En aquel entonces se llamaban Indios, vestían de rojo y se cayeron ante los Tuzos del Pachuca dentro de las semifinales del Clausura 2009.

Hoy, después de década y media, el equipo se llama Bravos. Viste de verde y tiene enfrente a los Pumas en el primer partido de dos posibles en la etapa de Play-In de la Liga MX. Hoy domingo, pasada la Pascua, hay otra celebración y otra fecha histórica para el futbol de esta frontera.

Llegar

Parece sencillo, hasta tonto de decir, pero para jugar un partido de play-in (Repechaje le decíamos antes) primer hay que llegar. Esa tarea no le fue sencilla a Juárez. No fue sencilla por temas físicos, futbolísticos, arbitrales, errores propios y el manejo de partido que parecía ser un dolor de cabeza durante el último mes de torneo. No obstante, aquí están, enfrente tienen puestos a unos Pumas que no aparecieron por mérito propio, sino por errores de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

No hay incógnitas en los muchachos de Martín Varini. Los dos faltantes son los que todos conocemos: Jesús Murillo por lesión y Moisés Mosquera por la roja que se llevó ante los Gallos Blancos del Querétaro. Sin los dos centrales titulares todo apunta para que el comandante de la defensa sea Sebastián Jurado: nada a lo que no esté acostumbrado tras su época como Tiburón Rojo del Veracruz.

Arriba como pocas veces hay opciones. Óscar Estupiñán parece totalmente repuesto de la fascitis plantar y debería ser titular esta misma tarde. De hacer falta un cambio está en la banca Ángel Saldívar, que sirve muchísimo mejor como recambio que apareciendo desde el arranque. Si Jairo Torres no funciona ahora sí está Diego Valoyes (Sí, ese Diego Valoyes) para actuar por la banda de la derecha.

Es peculiar el compromiso no solo por la instancia, sino porque por primera vez en casi seis años dentro del máximo circuito del futbol mexicano Bravos no llega como víctima.

El cambio de rol

La víctima en el papel es el cuadro universitario. Víctimas por la clasificación que no fue hechura suya, porque la defensa sigue siendo por demás precaria y porque en la banca tienen a un director técnico que no termina de convencer si quiera a su propia afición.

Si la parte de atrás es preocupante, la de enfrente es una tómbola. El orden es poco y en un día bueno le pega Guillermo Martínez o Ignacio Pussetto. Si no son ellos entonces le toca la labor a Adalberto Carrasquilla que ha hecho entre poquito y nada vestido de felino. De Rogelio Funes Mori no hablamos… Porque no hay nada que decir.

Súmele, por si faltara más, al refuerzo rimbombante: Álex Padilla. El portero México-español que llegó a préstamo de Athletic de Bilbao como portero formado y resulta todavía no sabe meter las manos como Dios manda. Carencia especialmente evidente en los balones por aire. No era la obra completa… Es apenas la enjarrada de la primera barda.

El Club Universidad Nacional tiene que salir a jugar con 11, con la bendición de las alturas y de pasada… la del difunto Papa Francisco, ni ellos saben a ciencia cierta como llegaron hasta esta instancia.

Por dónde a qué hora

Las hostilidades entre felinos y caballos tienen la hora pactada para las 5:00 de la tarde desde el Estadio Olímpico Benito Juárez y las acciones de las mismas podrán seguirse a través de las señales de Azteca Deportes por televisión abierta y por la plataforma de Tubi en el streaming.

El control de la disciplina y las tarjetas quedará en manos del chapaneco arquitecto de profesión: Víctor Alfonso Cáceres Hernández