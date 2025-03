Descarta Toto Wolff firmar a Verstappen para 2026

Foto: Associated Press

Melbourne, Australia.- Toto Wolff, el director del equipo Mercedes, desmintió los rumores en la víspera del fin de semana del Gran Premio de Australia de que tiene la intención de fichar a Max Verstappen, el actual campeón mundial de la Fórmula 1 para 2026.

Mercedes, que modificó su dupla de pilotos este año con el novato Andrea Kimi Antonelli uniéndose a George Russell, espera recuperar su protagonismo en la F1 tras un periodo en el que ha logrado apenas cinco victorias en las últimas tres temporadas, cuatro de las cuales se produjeron en 2024.

Sin embargo, aunque Verstappen estuvo supuestamente en la lista de compras de Mercedes el año pasado como un reemplazo de lujo para su entonces saliente astro Lewis Hamilton, el jefe de las Fechas Plateadas afirmó que extender el contrato de Russell más allá de 2025 es la prioridad.

“Creo que lo hemos dicho bastante claro el año pasado, y (Verstappen) dijo lo mismo, necesitamos concentrarnos en nuestros pilotos, necesitamos hacer (lo mejor con) lo que tenemos”, dijo Wolff el jueves en Melbourne.

“No me pongo a coquetear con otros si estoy en una buena relación, y eso es cierto también para este año. Así que, en este momento, eso no está en ningún, digamos, radar y no planeo desviar mi concentración de estos chicos y asegurarme de que George tenga una extensión de contrato bastante pronto y que acordemos las cosas finales", añadió.