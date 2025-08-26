Derrotan Piratas a Cardenales

San Luis.- Henry Davis conectó un jonrón, Bryan Reynolds bateó un par de dobles y los Piratas de Pittsburgh vencieron el martes 8-3 a los Cardenales de San Luis.

Mitch Keller (6-12) permitió tres carreras con tres hits y ponchó a nueve en seis entradas por los Piratas, que han ganado cinco de seis.

Andre Pallante (6-12) permitió ocho carreras (siete limpias) y ocho imparables a lo largo de cinco entradas, en las que también obsequió un boleto. Tiene un récord de 0-4 con una efectividad de 11.65 en 17 entradas en sus últimas cuatro aperturas.

Nolan Gorman conectó un jonrón de dos carreras por los Cardenales, su decimotercero de la temporada.

Davis disparó su sexto jonrón de la temporada en la tercera entrada para darle a Pittsburgh una ventaja de 8-0.

El dominicano Oneil Cruz se fue de 4-0 con una base por bolas y una carrera impulsada por Pittsburgh, inmediatamente después de ser activado de la lista de lesionados, a la cual ingresó siete días por una conmoción cerebral.

El primera base venezolano de los Cardenales, Willson Contreras, se fue de 3-0 con una carrera impulsada después de apelar su suspensión de seis juegos por un altercado contra el árbitro de casa la noche anterior.

Por los Piratas, los dominicanos Cruz de 4-0 con una anotada y una producida, Liover Peguero de 4-0.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 2-1. Los venezolanos Contreras de 3-0 con una anotada y una empujada, Yohel Pozo de 3-0.