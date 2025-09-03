Derrotan Medias Blancas a Mellizos

Minneapolis.- Brooks Baldwin bateó un sencillo productor y Michael A. Taylor siguió con un doble de dos carreras que puso a los Medias Blancas de Chicago en ventaja, para superar el miércoles 4-3 a los Mellizos de Minnesota e hilvanar su cuarto triunfo.

El hit de Baldwin se acercó a Chicago un 3-2 mientras que Andrew Benitendi avanzaba a la antesala. Después de que Baldwin robó segunda, Taylor conectó un batazo por la línea del jardín izquierdo para darles a los Medias Blancas su primera ventaja de la noche.

El cubano Edgar Quero conectó un jonrón solitario en la segunda entrada y escribió en la novena con el sencillo de Baldwin contra Justin Topa (1-5).

Grant Taylor (1-4) lanzó una entrada y un tercio para agenciarse la victoria. Jordan Leasure consiguió los últimos tres outs y se acreditó su sexto salvamento.

Luke Keaschall conectó un doble para empujar a Trevor Larnach en la primera entrada. Anotó con el sencillo de Matt Wallner, lo que puso el juego 2-0.

Royce Lewis conectó un sencillo impulsor al jardín izquierdo en la tercera entrada. Ryan Jeffers anotó para aumentar la ventaja de Minnesota por 3-1. Jeffers sumó tres hits, todos sencillos.

Zebby Matthews permitió una carrera y tres hits en una labor de seis episodios, con cinco ponches.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 4-1. El cubano Quero de 4-2 con una anotada y una empujada.