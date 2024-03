Demanda Felipe Massa a la F1 por Campeonato de 2008

El expiloto de Fórmula Uno Felipe Massa anunció la tarde de ayer que presentó una demanda contra la categoría reina, su órgano rector la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y el Formula One Group, por lo acontecido durante el Gran Premio de Singapur de 2008. Misma carrera que de acuerdo con el brasileño, le terminó por costar el Campeonato del Mundo de dicho año.

Según Massa, su intento de ganar el título se vio afectado por el incidente conocido como “Crashgate”. Cuando el entonces equipo Renault le ordenó a Nelson Piquet Jr. chocar deliberadamente contra un muro de contención para provocar una bandera amarilla y ayudar a la victoria de Fernando Alonso.

Fue en el periodo de precaución cuando los mecánicos de Massa realizaron una parada en pits echada a perder en donde el 11 veces ganador perdió todas las posiciones en pista, saliendo último y terminando la carrera en el puesto 17. Hamilton quedaría tercero, con seis puntos abonados a su campeonato.

¿Qué tiene que ver Singapur con el título de Massa?

Según el expiloto de Sauber, lo acontecido en el circuito de Sepang resulta más que relevante pues el primer título del inglés se decidió por un punto en la última carrera de aquel año que tuvo lugar en Brasil. Massa terminó primero, pero el tercer lugar de Hamilton fue suficiente para asegur el Campeonato de Pilotos. De no haberse equivocado en pits por el mencionado accidente, el de Ferrari pudo haber sido campeón acabando el año.

A la postre, el también Caballero de la Corte pasaría a ganar otros seis títulos con Mercedes, llegando el último en 2020 antes de que Red Bull retomará su dominio sobre el llamado “Gran Circo”. En dicho periodo, el ya veterano de 39 años acumularía 82 victorias y dejaría su nombre en los libros de historia del automovilismo deportivo.

Por otra parte, Felipinho abandonaría la escudería del Cavallino Rampante en 2013 para pasar cuatro años en las filas de Williams de 2014 a 2017, marcada por ser la última época estable para la institución de Frank Williams. De ahí se mudaría a los autos tipo serie de Brasil y más recientemente participó en las 24 Horas de Daytona con el prototipo LMP2 del equipo Riley.

¿Y qué quiere Massa?

Acorde con los abogados que representan al piloto, la intención de la demanda es lograr que “la Fórmula 1 reconozca el quebrantamiento de sus propias reglas” al no haber investigado a tiempo lo sucedido, además de la justa compensación para el oriundo de Sao Paolo. Es decir, que se le otorgue el Campeonato el Mundo del 2008.

“Si Felipe me preguntara a mí, yo le diría que me parece lo correcto. Demandar y dejar que un juez inglés decida si su queja está bien o está mal. Yo personalmente no tengo idea de que pueda pasar, no creo que alguien sepa a ciencia cierta. Pero le hace más bien dejar las cosas ante un juez que nada más hablar”, expresó Benie Ecclestone, dueño y jefe de la F1 en 2008, también implicado en la demanda.