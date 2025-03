Dejarán Eagles en libertad a Darius Slay

Filadelfia, Pensilvania.- Los Eagles de Filadelfia se inclinan por desprenderse del cornerback Darius Slay, seis veces seleccionado al Pro Bowl, según informó el lunes una persona familiarizada con la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los flamantes campeones del Super Bowl aún no ha dado a conocer públicamente la decisión. Slay estaba programado para ser liberado después del 1 de junio.

“Lágrimas de verdad”, escribió la esposa de Slay, Jennifer, en sus redes sociales.

El esquinero de 34 años pasó cinco temporadas con los Eagles y desempeñó un papel clave para conquistar el Super Bowl hace apenas tres semanas. Se espera que la decisión le ahorre 4,3 millones de dólares a los Eagles en el tope salarial de la próxima temporada.

Slay pasó los primeros siete años de su carrera con los Lions de Detroit antes de ser enviado a los Eagles en marzo de 2020 a cambio de selecciones de tercera y quinta ronda en el draft de ese año. Logró nueve intercepciones en la temporada regular a lo largo de su carrera con los Eagles, y una en la postemporada de este año contra Green Bay.

Slay fue seleccionado al Pro Bowl tres veces con los Eagles y tres con los Lions. Lideró la NFL con ocho intercepciones en 2017 y fue nombrado al primer equipo All-Pro.

Apodado “Big Play” Slay, declinó hablar sobre su salida en las redes sociales hasta el lunes por la tarde, aunque publicó varios mensajes reconociendo la decisión.

Slay parecía entender que el movimiento era posible durante una aparición el mes pasado en el podcast de los hermanos St. Brown.

“Me queda un año más”, dijo Slay. “Ya sabes cómo funciona eso. Será lo que ellos quieran hacer. Espero volver a firmar. Si no, tengo que ver qué estamos haciendo porque definitivamente quiero jugar un año más”.

En cuanto a posibles destinos, Slay dijo que regresaría gustosamente a Detroit.

Ahora los Eagles podrían colocar a Cooper DeJean o Kelee Ringo como cornerback titular opuesto a Quinyon Mitchell.

Slay era una personalidad destacada en el vestuario y ampliamente considerado como un influyente líder. Fue designado capitán del equipo mediante una votación.

“Cada vez que estás cerca de Slay, tiene esta energía, y este amor por sus compañeros, y este amor por el fútbol americano, y este amor por la vida. Eso es contagioso. Hay una razón por la que sigue siendo votado como capitán de este equipo”, dijo el entrenador de los Eagles Nick Sirianni esta temporada.

Liberar a Slay es solo la primera de lo que se espera que sean varias decisiones difíciles esta temporada baja para los campeones de la NFL. Los Eagles tienen agentes libres notables que incluyen al linebacker Zack Baun, a los linemen defensivos Josh Sweat y al escolta Mekhi Becton.