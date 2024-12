Dejan ir Yankees a Néstor Cortés

Foto: Associated Press

Nueva York.- Los Yankees de Nueva York han acordado adquirir al cerrador estelar Devin Williams, procedente de los Cerveceros de Milwaukee, a cambio del lanzador zurdo Néstor Cortés y del prospecto de cuadro Caleb Durbin, dijo una persona enterada del canje.

Los Yankees recibirán también más de 1 millón de dólares de manos de los Cerveceros como parte del intercambio, dijo la persona, quien habló este viernes con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo, reportado originalmente por MLB.com, no se ha anunciado oficialmente.

Williams, lanzador derecho de 30 años, es elegible para la agencia libre después de la temporada 2025. Durante la pretemporada, se le diagnosticaron dos fracturas por estrés en la espalda y no hizo su debut en la campaña sino hasta el 28 de julio.

Convirtió 14 de 15 oportunidades de salvamento con una efectividad de 1.25, 38 ponches y 11 robos en 21 entradas y dos tercios.

Su recta promedió 94.7 mph y la lanzó en el 53.5 por ciento de sus pitcheos, mezclando un 45 por ciento de cambios de velocidad y un 1.5 por ciento de cutters.

Elegido al Juego de Estrellas en 2022 y 2023, Williams fue seleccionado en la segunda ronda del draft amateur de 2013 y tiene un récord de 27-10 con una efectividad de 1.83 y 68 salvamentos en 78 oportunidades durante seis temporadas. Ha conseguido 375 ponches y otorgado 112 bases por bolas en 235 entradas y dos tercios a lo largo de 241 juegos.

Milwaukee declinó una opción del club por 10 mil 500 millones de dólares y prefirió un pago de rescisión de 250 mil dólares el mes pasado, lo que hizo a Williams elegible para arbitraje salarial.