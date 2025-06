Defiende Lamar Jackson a Mark Andrews tras críticas por los playoffs

Owings Mills.- Lamar Jackson dijo que nunca supera las derrotas, pero tampoco le gusta que los fanáticos critiquen a uno de sus compañeros de equipo.

El martes, después del primer día de minicampamento obligatorio de los Ravens de Baltimore, Jackson alzó la voz en contra de las críticas en redes sociales dirigidas al ala cerrada Mark Andrews, quien soltó un pase crucial en enero, al final del encuentro de playoffs que su equipo perdió contra los Bills de Buffalo.

"He estado viendo cómo hablan de mi compañero, y realmente no me gusta eso, porque ha hecho mucho por nosotros", dijo Jackson sobre Andrews, quien dejó caer un potencial pase de conversión de dos puntos que podría haber empatado el encuentro en una derrota por 27-25 en la ronda divisional.

"Ha hecho mucho por nosotros, y simplemente no me gusta cómo lo trató la gente. Porque Mark sigue siendo Mark."

Las críticas que recibió Andrews provocaron especulaciones de que los Ravens podrían ceder en canje al tres veces Pro Bowler antes de la última temporada de un contrato de cuatro años y 56 millones de dólares. Eso no ha sucedido, y Andrews estuvo con el equipo para comenzar las actividades opcionales el mes pasado, cuando también habló con los periodistas sobre la jugada.

En defensa de Andrews, Jackson mencionó las dos pérdidas de balón que cometió el quarterback durante la primera mitad, las cuales ayudaron a Buffalo a tomar una ventaja de 21-10 al medio tiempo.

"La gente estaba tratando de criticarlo", dijo Jackson. "Y él ha logrado mucho para nosotros, para él mismo. Así que siento que, a veces, hay que dejar que las cosas sucedan. Deseamos haber ganado el partido. Desearía no haber lanzado esa intercepción. Desearía no haber perdido el balón. Desearía que el error en la conversión no hubiera sucedido. Pero sucedió. ¡Lección aprendida, hombre!".

Jackson se mostró visiblemente optimista el martes en su primera sesión con los periodistas desde su conferencia de prensa posterior al encuentgro en Buffalo.

Y expresó asombro por su nueva opción de receptor, DeAndre Hopkins, de 33 años, quien firmó por un año y seis millones de dólares con Baltimore en marzo.

"Es un jugador diferente", dijo Jackson. "Le lancé un pase corto hoy. Atrapó el balón tan suavemente, se levantó. Ni siquiera entiendo cómo puso su otra mano en el suelo para levantarse. Simplemente atrapó el balón y comenzó a correr. Yo dije algo como: 'Hermano, eso es algo de veterano. Algo de superveterano.'"

Y sugirió que no tiene sentido tratar de borrar el dolor de la última de una serie de frustrantes derrotas en los playoffs durante su carrera.

"No creo que supere ninguna derrota, para ser honesto", dijo Jackson. "Tengo derrotas desde el futbol americano juvenil que todavía me persiguen. Así que nunca supero una derrota. No me importa cuán pequeña pueda parecerle a alguien más o cuán grande pueda ser. Siempre es lo mismo para mí."