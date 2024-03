Debutará UTCJ en futbol americano

Ciudad Juárez- La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) dará hoy los primeros pasos en su programa de futbol americano de cara a la primera jornada de la Liga de Futbol Americano de Chihuahua (Fachac).

Es por este motivo que el recién formado equipo de los Toros Bravos se medirá uno a uno ante Big Black del Cbtis 128 para empezar a afinar detalles de cara al inicio del certamen. El entrenador en jefe, Rene Delgadillo puntualizó que, visto desde la banca, lo menos importante durante el próximo encuentro es el propio resultado.

“Es un juego de práctica que nos va a servir para ver los errores, los aciertos y todo el trabajo que nos queda por hacer. El resultado no es del todo importante, si se puede ganar que bueno y si no, no importa por que lo queremos ver hoy es en que estamos bien y en que estamos padeciendo”, dijo el coach.

La Fachac dará el banderazo de salida el próximo 6 de abril con su primera ronda que enfrentará a todos los equipos del estado grande, cuatro de estos representantes frontera. Además de la UTCJ, hará acto de presencia un representativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, las Liebres de Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y el mencionado Big Black del Cbtis 128.

El kickoff para el juego de preparación de los Toros Bravos tiene la hora programada para las 4:00 de la tarde en los propios campos de la UTCJ.