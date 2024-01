Debutan Bravos con el pie izquierdo tras caer ante Pumas 

Ciudad Juárez.- Los Bravos dd Ciudad Juárez debutaron en el Clausura 2024 con el pie izquierdo tras caer por marcador de 1-0 ante los Pumas de la UNAM.

Sin Hacerse Nada

Era cálida la tarde en el Olímpico Universitario, la entrada era buena para arrancar el torneo y los de la frontera lucían la cara nueva bajo los tres palos: Sebastián Jurado. Así arrancaban las hostilidades entre Pumas de la Nacional Autónoma de México y los Bravos de Ciudad Juárez.

Dos minutos de partido y los excompañeros del Palermo Ortiz ya le planchaban el tobillo sin mucha nostalgia por los ayeres. Por otro lado, Memo Martínez era el ariete universitario por la banda de la derecha y ya ponía a trabajar a Jurado.

El cronómetro llegaba al minuto 15 y el conjunto verde fosforescente no dominaba por ningún motivo el trámite del partido, pero se ponían inventivo. Mandaban a cuatro hombres para enfrente, subía Andrija Vuvkcevic con su paso de elefante y Javier Abella para acompañar a Aitor García y Amaury Escoto. De ahí en más no pasaba nada….Julio González seguía sin mover las manos.

Cinco minutos más tarde el asunto se trababa: Bravos era estorboso y por momento hasta feo en el intento de ir por la número 5. Pumas por su parte, le apostaba al balonazo que asustaba a la “nueva” defensa verde, pero no la doblaba. Eran ligeramente más peligrosos los de la UNAM, pero sin poner la bola a la hoya por las bandas.

Memo Martínez le metió la cabeza a un córner y despertó al puma con un balón al travesaño que dejó frío al ex arquero del Veracruz, el arco fronterizo se había salvado de milagro.

A 10 minutos del entretiempo habían quedado definidos los roles del compromiso. Pumas era amo y señor de la posesión y Juárez se acomodaba al contraataque. Todo pasaba en el medio sector y nada ocurría en las áreas. Esto hasta que Avilés Hurtado agarrara un balón de volea que tapó la saga auriazul.

Llegábamos al 40 y lo que era lodo se convertía en agua con Bravos ganando velocidad a la contra. No obstante, el ímpetu duraba poco, poquísimo mejor dicho. Minutos después el mismo Hurtado acabó por ver el pasto de frente tras caer en el área capitalina ya en tiempo de compensación .

Adonaí Escobedo revisaba el muy aparente penal en el VAR….Pero hacía mutis y no pitaba nada. Así nos íbamos al descanso, Bravos y Pumas no se hacían nada.

Hechos Bolita

Arrancábamos la parte complementaria tal y como la dejamos. La localía de Gustavo Lema controlaba la gajos y los de Diego Mejía iban a la contra.

Martínez volvía a aparecer para meter otro testarazo que le servía a Jurado para estrenarse con un tremendo manotazo de gato. Seguía en ceros el asunto pero con los de blanco tocando la puerta.

Cumplíamos la hora de compromiso y dentro de la cancha el ex equipo del Turco Mohamed estaba más suelto que estómago con diarrea. Jesús Rivas y el Chino Huerta le hacían la vida imposible al serbio y a José Abella. Todo junto con la amenaza de Rogelio Funes Mori que recién había ingresado al terreno de juego.

Pasábamos el minuto 65 y los del queretano seguían hechos bolita aguantando como Dios les daba a entender y aprovechando el tiempo con balón para bajarle el ritmo al partido. Era justamente de ese modo como Avilés Hurtado se encontraba con pelotas sueltas sin poder hacer mucho ante toda la defensa felina.

El conjunto capitalino cumplió la amenaza de gol con el Toto Salvio que remataba una diagonal del Chino Huerta para vencer a Jurado que nada pudo hacer para impedir el tanto. 1-0 para los universitarios.

Le quedaban 15 minutos cuesta arriba a los de Mejía y el único apurado parecía ser Hurtado que corría hasta pasada la media cancha como si no tuviera 36 años. Todo para intentar rescatar un equipo que no había intentado nada en toda la tarde. Que no se animaba ni con los aplausos del ex ídolo del puerto jarocho.

Quedaban 10 minutos de partido y a Juárez le caía del cielo un milagro. Nathan Silva tumbaba al último hombre Hurtado. Obligando al cantante Mario Terrazas a estrenar el micrófono anunciando la roja para el brasileño. Uno menos para Pumas.

A siete del final los universitarios seguían apedreando el rancho con 10 hombres. Huerta y Funes Mori dejaron parados como estacas a todos los defensas para dejársela a Memo Martínez que se dio el lujo de fallar con el arco vacío.

Ya con el tiempo encima Juárez se aventó para enfrente. Les tomó 88 minutos mostrar iniciativa siendo el apuro de tal magnitud que hasta Vukcevic metía el pie en el área para desbordar.

Por si le faltaba más a Bravos, el Chino Huerta dijo “presente” en tiempo de compensación para le segundo gol de la tarde y que el respetable lo vitoreara con singular alegría. Para desconsuelo del respetable, la anotación se anuló por una falta previa sobre el salvador Hurtado. Poco importó porque a Juárez no le alcanzó ni para pensar en hacer el intento.

El cantante de Ecatepec pitó el final sellando la derrota fronteriza.