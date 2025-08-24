Debuta Aaron Ramsey en igualada de Pumas con Puebla

Ciudad de México.- Aaron Ramsey sumó sus primeros minutos en el fútbol mexicano después de ingresar durante el complemento del partido que Pumas igualó 0-0 con Puebla el domingo, en la continuación del torneo Apertura.

El jugador entró de cambio a los 62 minutos. El veterano mediocentro de 34 años volvió a la actividad profesional luego de que su último partido fue el 11 de marzo, cuando jugaba con el Cardiff ante el Luton, en la Segunda División del fútbol inglés.

En media hora, Ramsey realizó 11 pases, de los cuales 10 fueron acertados, y de los cuales dos desplazamientos fueron largos. Intentó un disparo lejano que no pasó cerca del arco.

La igualada coloca a los Pumas en la 13ra posición con seis unidades, después de hilvanar su tercera igualada del curso y seguir sin celebrar un triunfo como locales.

Por Puebla se presentó en el banquillo el entrenador Hernán Cristante; Después de este resultado quedaron en la última posición con apenas cuatro unidades.

Pumas fue víctima de una posición adelantada de Pedro Vite a los 53 minutos, que dio al traste con un remate que hizo dentro del área Álvaro Angulo que fue a las redes, en una de las pocas opciones claras del encuentro.

Los universitarios apenas realizaron un disparo válido entre los tres palos, mientras que Puebla hizo tres, pero ninguno que fuera de peligro para el arquero costarricense Keylor Navas.