Darwin Núñez deja al Liverpool y ficha con el Al-Hilal

Liverpool.- La liga de futbol de Arabia Saudita aseguró otro fichaje estelar después de que el uruguayo Darwin Núñez completó el sábado su traslado del Liverpool de la Liga Premier al Al-Hilal.

De acuerdo con informes, el Al-Hilal pagó 46.3 millones de libras (62 millones de dólares) por el internacional uruguayo, quien firmó un contrato de tres años.

Al-Hilal, el equipo más exitoso de Arabia Saudita, ha estado buscando otro fichaje estrella después de liberar al brasileño Neymar en enero. El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, rechazó su traspaso antes de la Copa Mundial de Clubes en junio y también se informó que hubo interés por el exdelantero del Napoli, Victor Osimhen.

Núñez deja el Liverpool después de un periodo de altibajos en la Liga Premier, donde produjo algunos momentos espectaculares, pero no pudo establecerse como el centrodelantero de primera elección del club de Merseyside. Marcó 40 goles en 143 partidos y ganó el título de la Liga Premier con los Reds la temporada pasada.

Sin embargo, solo fue titular en un partido de liga desde el comienzo del año y anotó siete goles en 47 apariciones totales la campaña anterior.

En un verano en el que el Liverpool ha reforzado su ataque con los fichajes de Hugo Ekitike y Florian Wirtz, junto con el interés reportado en el delantero del Newcastle, Alexander Isak, Núñez estaba en duda.

Sigue una serie de jugadores que han dejado las principales ligas de Europa por Arabia Saudí desde el traslado de Cristiano Ronaldo al Al Nassr en 2022.

Karim Benzema, Sadio Mané y Riyad Mahrez son algunos de los nombres de alto perfil que han hecho el cambio, ya que Arabia Saudí ha montado una ambiciosa campaña de reclutamiento para establecerse como un destino importante en el fútbol global.

Al-Hilal, que produjo una de las mayores sorpresas en la Copa Mundial de Clubes al eliminar al Manchester City, ya cuenta con una serie de jugadores estelares, incluidos Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Joao Cancelo y Alesandar Mitrovic.

Además, los dirige el dos veces subcampeón de la Liga de Campeones, Simone Inzaghi.

El Al-Hilal ha ganado un récord de 19 títulos de liga saudí, así como cuatro campeonatos asiáticos, pero fue superado por Al-Ittihad por en el título la temporada pasada.