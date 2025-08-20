Daniel Jones busca terminar de 'renacer' como titular de los Colts

Indinápolis, Indiana.- Daniel Jones eligió a los Colts de Indianapolis porque quería una oportunidad para demostrar que aún podía ser un quarterback titular en la NFL.

La apuesta dio frutos después de que el entrenador Shane Steichen anunció el martes que Jones sería el titular en el partido inaugural de la temporada el siete de septiembre contra Miami por delante de Anthony Richardson, quien hace solo dos años fue considerado el quarterback del futuro de la franquicia.

La razón: consistencia y precisión.

“La operación en la línea, el discernimiento, las verificaciones, la protección, la colocación del balón, creo que todo eso influyó en la decisión", dijo Steichen. “Creo que Daniel hizo un gran trabajo en eso”.

Steichen insinuó que pronto tomaría la decisión tras la derrota del sábado 23-19 ante Green Bay en el único partido de pretemporada en casa de los Colts.

El lunes, se reunió con la copropietaria del equipo Carlie Irsay-Gordon y el gerente general Chris Ballard antes de informar a los dos quarterbacks y al resto del equipo.

Ballard y Steichen también saben que esta es una temporada crítica para sus futuros con la franquicia, que no ha avanzado a los playoffs durante cuatro temporadas consecutivas, y no están dispuestos a poner a Jones en una correa corta.

“Él es nuestro titular para la temporada”, dijo Steichen.

Para Jones, la decisión culmina un angustioso viaje de nueve meses en el que perdió el puesto titular con los Giants de Nueva York, buscó y se le concedió su liberación. Los Vikings de Minnesota lo firmaron cinco días después, pero Jones nunca jugó para un equipo que perdió ante los Rams de Los Ángeles en la ronda de comodines.

En lugar de volver a firmarlo, los Vikings permitieron que Jones probara la agencia libre. Terminó firmando un contrato de un año y 14 millones de dólares con Indy debido a la oportunidad de competir con Richardson, la cuarta selección general del draft en 2023, por el puesto titular.

“Esa fue obviamente una gran parte de por qué vine aquí: para jugar y estar en el campo, para estar con este grupo”, dijo Jones. “Es un grupo fuerte de jugadores y un grupo fuerte de entrenadores y creo que hay mucho por lo que emocionarse”.

Jones ha lanzado para 14.582 yardas con 70 touchdowns y 47 intercepciones desde que fue seleccionado por los Giants en el sexto puesto en 2019. Terminó la temporada pasada con 2.070 yardas, ocho touchdowns y siete intercepciones en 10 juegos con los Giants.

Para Richardson, es otro revés en una corta carrera que ha estado definida por lesiones, juegos perdidos y oportunidades desaprovechadas.

Los Colts eligieron a Richardson para poner fin a la puerta giratoria en la posición de quarterback. Indy tuvo un titular diferente en el día inaugural cada año desde 2017 hasta 2023. Richardson terminó con esa racha el año pasado.

Pero Richardson solo fue titular cuatro veces como novato antes de necesitar una cirugía de hombro que puso fin a su temporada. El año pasado, las lesiones le costaron cuatro juegos más como titular y fue enviado a la banca por dos duelos después de retirarse de un juego porque dijo que necesitaba un respiro.

Aunque Richardson ha mostrado destellos del fuerte brazo y las impresionantes carreras que impresionaron a los cazatalentos de Indy cuando jugaba para los Florida Gators, su récord es apenas de 8-7 como titular en la NFL, y no ha podido terminar algunos de esos juegos debido a lesiones.

Richardson trabajó en su juego de pies con la esperanza de mejorar su precisión durante la temporada baja, y aunque muchos de sus compañeros pensaron que este era el mejor que había visto en sus tres campamentos de entrenamiento, no fue suficiente.

“Supongo que podrías decir que (estaba) algo sorprendido, pero al final del día todos sabíamos que alguien iba a tener que estar en este extremo del palo y, ya sabes, fui yo”, dijo Richardson. “Siento que mejoré. Mi mejora estuvo ahí, pero todavía hay formas en las que puedo mejorar, todavía hay formas en las que puedo convertirme en un mejor jugador, convertirme en un titular en la liga”.

Y a pesar de tomar la decisión, Steichen insistió en que Indy sigue creyendo que Richardson aún tiene un futuro brillante en la liga, y con los Colts.

“Creo que Daniel estaba por delante de él (Richardson) allí”, dijo Steichen cuando se le preguntó específicamente sobre la consistencia de Jones en el campo. “Creo que todavía hay espacio para que A.R. crezca. Solo tiene 23 años. Todavía está aprendiendo, todavía está creciendo y por primera vez en su carrera, esta es una oportunidad para que se siente al inicio de una temporada y aprenda en un rol diferente”.