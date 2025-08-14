Cuatro cubanos abandonan su delegación durante Juegos Panamericanos en Paraguay

Asunción.- El ministro del Interior de Paraguay informó este jueves que las autoridades del país buscaban a cuatro deportistas cubanos que participaban en los Juegos Panamericanos Juveniles y han desaparecido en lo que sería un caso de deserción del equipo.

El ministro Enrique Riera explicó a periodistas que la Policía Nacional emitió una alerta preventiva a fin de averiguar “si habría o no un motivo para preocuparse” después de que recibió una denuncia de la delegación de Cuba de que los deportistas no habían regresado a su hotel la noche pasada.

“Aparentemente sería un caso de deserción”, dijo.

Se trata de tres remeros y una jugadora de balonmano, todos mayores de edad y de nacionalidad cubana, quienes no se habrían presentado en el hotel donde la delegación se está hospedando en Asunción y tampoco habían aparecido hasta horas de la tarde del jueves.

Sin embargo, el ministro indicó que hasta el momento los deportistas “todavía oficialmente no han solicitado el apoyo o el asilo" de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare), lo cual sería “el paso que normalmente dan” los atletas cuando intentan abandonar sus países durantes competencias internacionales.

La deserción de deportistas cubanos en eventos internacionales son habituales, destacándose jugadores de beisbol, como Aroldis Chapman, Yoenis Céspedes y José Abreu, así como el del boxeador Andy Cruz, quien desertó en 2022 para perseguir una carrera profesional internacional.

En Cuba, hasta el momento las autoridades no se han manifestado sobre el presunto abandono de los deportistas.´

La capital paraguaya de Asunción es sede de los Panamericanos juveniles desde el 9 de agosto hasta el próximo día 23. La ciudad reúne a más de 4 mil deportistas de 41 países del hemisferio.