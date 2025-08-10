El Crystal Palace logró otra sorpresa en Wembley al vencer al Liverpool, campeón de la Liga Premier, para levantar el domingo el Community Shield.

Después de sorprender al Manchester City en la final de la Copa FA en mayo, el Palace nuevamente desafió las probabilidades, ganando una tanda de penales 3-2 después de que el tiempo reglamentario terminara empatado 2-2.

"Es increíble. Al venir aquí, ellos eran los favoritos, tienen jugadores increíbles y son un buen equipo", dijo el portero del Palace, Dean Henderson. "Dos trofeos en tres meses. Eso es increíble. Vamos a buscar el próximo capítulo de nuestra historia".

Henderson detuvo dos penales en la tanda.

"Amo los grandes momentos. Amo ese momento de presión", dijo.

Mohamed Salah disparó por encima del travesaño el primer penal de Liverpool, y el suplente del Palace, Justin Devenny, convirtió el penal decisivo al disparar alto hacia la esquina, desatando grandes celebraciones.

La victoria en la Copa FA fue el primer trofeo importante en la historia del Palace y rápidamente siguió con el Community Shield en el partido inaugural de la nueva temporada en la máxima categoría de Inglaterra.

'Una gran actuación'

El equipo de Oliver Glasner tuvo que remontar dos veces después de que los nuevos fichajes del Liverpool, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, anotaron. Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr marcaron para el Palace.

"Fue una gran actuación. Estuvimos casi al mismo nivel que el Liverpool. Estoy realmente orgulloso del equipo y de cómo jugaron", dijo el entrenador del Palace, Glasner.

Ekitike, un fichaje de 93,5 millones de dólares desde el Eintracht Frankfurt, provocó una rápida impresión con su primer gol para el Liverpool a los cuatro minutos. El delantero francés mostró un toque sutil antes de girar en el borde del área y disparar a ras.

El Palace empató a los 17 minutos desde el punto de penal.

Sarr fue derribado por Virgil van Dijk, y Mateta envió al portero del Liverpool, Alisson, en la dirección equivocada con su penal.

Frimpong restauró la ventaja del Liverpool con un gol aparentemente fortuito a los 21 minutos.

Sarr empató el partido nuevamente al 77 con un potente remate a corta distancia que venció a Alisson tras golpear el poste interior. Fue su cuarto gol en siete partidos contra el Liverpool.

Directo a los penales

Sin tiempo extra, el partido fue directo a los penales y Salah dio al Liverpool el peor comienzo al disparar por encima del travesaño. Henderson luego detuvo a los tiros de Alexis Mac Allister y Harvey Elliott.

Mateta y Sarr marcaron para el Palace, pero, después de que detuvieran el disparo de Eberechi Eze y que Borna Sosa golpeara el travesaño, la tanda de penales se decidió con el penal tiro, que Devenny se convirtió.

Esperan el veredicto

Las celebraciones de la temporada pasada pronto se convirtieron en una batalla legal para el Palace después de que fuera degradado de la Liga Europa, la segunda categoría de la UEFA, a la Conference League de tercera categoría.

El organismo rector del fútbol europeo encontró al Palace en violación de las regulaciones de propiedad de Múltiples clubes debido a sus vínculos con el club francés Lyon a través del empresario estadounidense John Textor.

El Palace presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y se espera un veredicto el lunes.

Grandes gastadores

Recién salido de ganar el título de liga inglesa para igualar el récord con su 20mo campeonato, los Reds han estado activos en el mercado de fichajes, gastando 342 millones de dólares en Florian Wirtz, Ekitike, Frimpong y Milos Kerkez. Los cuatro fueron titulares en Wembley en la presentación del renovado equipo del entrenador del Liverpool, Arne Slot.

Ekitike y Frimpong comenzaron a anotar. Wirtz brindó una asistencia, pero desperdició una buena oportunidad en la segunda mitad al disparar por encima.

"Porque somos el Liverpool, la presión siempre está presente. Incluso si no traemos jugadores, o traemos 10 jugadores, si llevas la camiseta del Liverpool siempre hay presión", dijo Slot.

Homenaje a Jota interrumpido

Un homenaje a Diogo Jota y su hermano Andre Silva, quienes murieron en un accidente automovilístico el mes pasado, fue empañado por algunos aficionados mientras los jugadores guardaban un minuto de silencio antes del inicio.

Se escuchóon voces fuertes en la multitud, lo que provocó algunos abucheos, y el árbitro Chris Kavanagh luego hizo sonar su silbato para señalar el final del homenaje.

El Liverpool ha retirado el número 20 de Jota como muestra de respeto y los aficionados lo aplaudieron cuando el reloj marcó 20 minutos durante el partido.