Cree Goodell que el futbol americano será un deporte global en una década

Las Vegas.- El comisionado de la NFL Roger Goodell cree que el futbol americano será un deporte global en la próxima década y que su liga va con todo en ese empeño.

Ello incluye, según informó Goodell el martes, añadir otra plaza internacional para la temporada regular del próximo año. No dio detalles, pero Brasil y España son los favoritos y se espera que haga el anuncio en uno o dos meses.

“Estamos entusiasmados por eso por eso”, indicó Goodell sobre ingresar a un nuevo mercado. “No lo veo expandiendo el número de franquicias como expandir la oportunidad para que la gente disfrute el juego”.

Goodell habló en un foro que incluyó a oficiales de los equipos de Las Vegas y eventos para promocionar el Super Bowl, que se disputará en el Estadio Allegiant el 11 de febrero.

Aseguró que los duelos de campeonato volverán muchas veces más a Las Vegas después de esta campaña.

“Creo que probablemente hace 10 años no hubiera dicho que me vería aquí sentado viendo un Super Bowl”, aseguró Goodell. “Pero no me sorprende, pues creo que los líderes de la comunidad vieron la oportunidad y tuvieron una visión. Algo que he visto, cuando se involucran, van a obtener algo”.

Goodell indicó que este año se vendieron todos los espacios de publicidad para el Super Bowl antes de lo normal, según CBS.

Los Super Bowl estaba siendo considerado el máximo evento deportivo que jamás ha ocurrido en Las Vegas, una ciudad conocida por recibir eventos de gran magnitud, incluyendo la Fórmula Uno el mes pasado.

Ahora la ciudad está siendo conocida como una ciudad de equipos deportivos y los Raiders han sido una parte importante.

Goodell aseguró que Las Vegas les ayuda en su misión de crecer el deporte en el mundo debido a que es un destino internacional.