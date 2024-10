Crecen dudas por ausencia de Valoyes con Bravos

Ciudad Juárez- La última derrota de los Bravos de Ciudad Juárez dejó entrever otra vez la ausencia del delantero colombiano Diego Valoyes. De acuerdo con el cuadro fronterizo, quien fuera flamante refuerzo hace un año, presenta “molestias” y no ha podido jugar.

Pedro Dorantes

Según Mauricio Barbieri, entrenador de los Bravos, el ex hombre de Talleres de Córdoba se volvió a resentir del malestar que le aquejaba y no pudo estar presente en el último encuentro ante el Atlético San Luis. No obstante, el cuadro fosforescente no ha emitido un solo parte médico con respecto al estado de salud del jugador.

“Diego se quedó fuera del juego contra León, teníamos la esperanza de que estuviera en el juego contra Cruz Azul, por eso lo pusimos en la banca. Pero, en el tramo del partido entre Cruz Azul y San Luis le dijo al cuerpo medico que tenía otra vez al cuerpo médico que tenía esa sensación. Lo vamos a cuidar para ver si puede estar para el partido contra Querétaro”, expresó Barbieri.

A pesar de la supuesta lesión, la falta del mencionado jugador resulta por demás sensible dado que estuvo fuera de acción todo un año tras lesionarse la rodilla, había regresado a las canchas apenas en agosto pasado dentro de la Leagues Cup.

Cabe recordar que el nombre de Valoyes también ha saltado a la luz en los últimos días pues su nombre aparece en la administración que actualmente conduce la Asociación de Futbol Argentino (AFA) contra Talleres por supuesto lavado de dinero en la maniobra de su traspaso hasta el futbol mexicano.

Será el próximo viernes cuando el FC Juárez, penúltimo en la tabla general, se vea las caras con los Gallos Blancos del Querétaro en calidad de visitantes y a la espera de que su casaca número 7 puede estar presente por lo menos en el banquillo.