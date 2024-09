Ciudad Juárez- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) celebrará su tradicional carrera pedestre el próximo 15 de septiembre con la intención de competir y concientizar sobre el cuidado del vital líquido en esta frontera.

“Cada Gota Cuenta” tendrá una ruta competitiva de 10 kilómetros que está pactada para salir desde las oficinas centrales de la descentralizada, ubicadas en el Eje Vial Juan Gabriel, hasta llegar al nuevo centro de atención Sanders (Dentro de la plaza comercial Sanders), para después retornarse hasta la instalaciones principales del organismo regidor del agua.

“El fondo de la carrera es ese, que la gente entienda que en Juárez somos muy afortunados de tener agua en una zona desértica, una zona donde no tiene por que haber agua. A veces se enoja la gente por las recomendaciones que hacemos o por que les pedimos que no desperdicien agua, pero hay que entender que este no es un recurso infinito, que nos lo estamos acabando y que es nuestra responsabilidad cuidarlo”, expresó en entrevista con Radio Net 1490 Mario Gallegos, jefe de promoción cultural de la JMAS.