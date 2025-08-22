Convocan a dos Bravos para la Selección Mexicana

Ciudad Juárez.- El guardameta capitán de los Bravos de Ciudad Juárez Sebastián Jurado y el defensor Denzell García fueron convocados por la Selección Mexicana para formar parte del próximo micro ciclo de preparación a finales de este mes de agosto.

Dicho periodo de preparación a realizarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México corresponde a la preparación para los juegos de la próxima Fecha FIFA. Primero ante Japón el día 6 de septiembre y posteriormente ante el combinado de Corea del Sur de Corea del Sur el 9.

El ex portero de los Tiburones Rojos del Veracruz llega a la lista de trabajo de Javier Aguirre después de haber jugado todos los encuentros del torneo pasado, acumulando los mil 530 minutos de la competición, atajando 58 balones y permitiendo 30 goles.

En lo que respecta al presente semestre, el también otrora Cementero del Cruz Azul se ha parado bajo los tres palos en las cinco jornadas disputadas, sumando 540 minutos jugados con seis en su contra.

Por su parte, Denzell García llega al CAR como titular inamovible en la contención. Durante el pasado torneo, el nacido en el Estado de México sumó mil 198 minutos en 16 compromisos como titular en los que puso una asistencia.

Se espera que ambos jugadores reporten con el seleccionado tricolor a inicios de la próxima semana.