Convoca Selección Mexicana a futbolista brasileño

Río de Janeiro, Brasil.- La Selección Mexicana de Futbol Sub-18 ha decidido convocar a un jugador nacido en Brasil para su próxima gira de trabajo en Bilbao España.
El llamado en cuestión es para el Henrique Simeone, jugador de las categorías inferiores del Botafogo de Brasil. De madre brasileña, pero de padre mexicano.
Simeone anunció su decisión por jugar con el tricolor juvenil a través de sus redes sociales este miércoles, dando a entender que espera un futuro en el que sea llamado nuevamente por el combinado nacional.
“Estoy muy feliz y motivado por mi primera convocatoria a la Selección Mexicana. Quiero agradecer a Dios por todo lo que está pasando en mi vida y por un logro más”, dijo el jugador.
Naturalmente mediocampista, Simeone también cuenta con la nacionalidad portuguesa y brasileña. Todavía sin jugar para ninguna selección a nivel mayor, podría probar suerte con los tres países si es que se le llama para ver acción.
Con el Botafogo Sub-20, Simeone suma 20 apariciones vestido de negro y blanco: todavía sin anotar un solo gol.