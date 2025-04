Ciudad Juárez.- El Cardenal de Arizona Will Hernández y el ex jugador de la NFL Alvin Jones visitaron este miércoles Ciudad Juárez para realizar una convivencia con alumnos del Colegio de Bachilleres Número 19 de esta frontera.

Lo anterior en un evento para conocer a los jóvenes y su interés por el deporte del emparrillado de cara a esfuerzos futuros en busca de jugadores para las fundiciones A&A All The Way (De los hermanos Alvin y Aaron Jones) y Mijo Things (De Will Hernández).

“Para mi toda la experiencia fue muy bonita. Esto me apasiona, poder venir y compartir con los jóvenes todo lo que he aprendido con los años en la NFL. Sería un desperdicio no poder compartir mi experiencia con ellos. Siempre les digo que el deporte no es todo: es una herramienta para hacer lo que tu quieras hacer en la vida. No todos van a llegar a la NFL, pero si tu tienes la mentalidad que te da el deporte, puedes llegar a hacer cosas muy grandes en cualquier otro ámbito de la vida”, expresó Hernández.

Por su parte, quien formara parte de los Ravens de Baltimore expresó la intención de los campamentos de A&A All the Way con sus clínicas, mismos que le abrirán las puertas a 150 jugadores juarenses para este mes de junio. De la misma manera, se espera realizar campamentos de este lado de la frontera con alumnos del Colegio de Bachilleres.

“Lo que queremos es que puedan procesar el juego más rápido. Queremos que aprendan, todos sus coachees van a ser profesionales. Queremos cuidar todos esos detalles chiquitos que los hacen mejores jugadores y todos esos detalles que te hacen querer jugar como niño. Claro que también tenemos que enseñar los fundamentos de todo, por que esos nunca cambian”, dijo Jones.

En el marco de una convivencia que incluyó fotos, pláticas y una firma de autógrafos, Laura Robledo, directora del Colegio de Bachilleres en la Zona Norte, resaltó la importancia de que el Cobach se vuelva un referente deportivo para las actividades y las visitas de atletas profesionales.

“Esto es lo que queremos, queremos ser un referente para los temas deportivos y para la practica del deporte. Es algo que le ayuda a nuestros alumnos y lo que buscamos porque es parte también de el desarrollo de nuestros estudiantes”, señaló.

El campamento que une a las dos fundaciones tendrá lugar el próximo 21 de junio en la vecina frontera.