Contemplará 'Mickey' Román el retiro si pierde mañana

Ciudad Juárez- A poco menos de 48 horas para subirse al encorado, Miguel “Mickey” Román volverá a hacer acto de presencia en esta frontera para batirse a golpes contra el japonés Takuya Watanabe en las 135 libras, no obstante, advierte que, si cae ante el nipón, se planteará colgar los guantes.

Lo anterior en la que será su contienda número 83 arriba de la tarima y tras vencer por una sufrida decisión unánime al argentino Alexis Nahuel Torres el pasado mes de agosto. De cumplirse la decena de asaltos pactados, el esta Ciudad Juárez acumularía 533 rounds peleados.

“Yo no se cuentas peleas me quedan. Creo que es algo que no podría decir, creo que esta pelea es una prueba muy fuerte para mí y voy a ganar. Si no gano, me siento con mi familia y con mi equipo a tomar una decisión sobre m carrera. Peor yo todavía le tengo amor al boxeo y físicamente creo que me veo bien”, expresó el boxeador.