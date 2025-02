Consigna árbitro cántico de odio sobre Asensio, jugador del Real Madrid

Madrid.- Los hinchas de la Real Sociedad gritaron "muérete" al defensor del Real Madrid Raúl Asencio durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey el miércoles, según indicó el árbitro del encuentro en su acta.

El árbitro José María Sánchez Martínez interrumpió brevemente el juego a los 46 minutos y luego hizo un anuncio para pedir los aficionados que detuvieran los insultos mediante los altavoces del estadio en San Sebastián y en las pantallas de video.

Sánchez Martínez añadió en su informe del partido, publicado el jueves por la mañana, que fue informado por el capitán madridista Vinicius Júnior de que los aficionados detrás de uno de los arcos en el estadio de la Real estaban insultando a Asencio.

El árbitro dijo que los aficionados corearon repetidamente “Asencio, muérete”. Afirmó que los cánticos cesaron después del anuncio por los altavoces.

Los medios españoles también mostraron imágenes de lo que parecía ser un aficionado del club donostiarra haciendo gestos de mono hacia Vinícius, el delantero brasileño que a menudo ha sido objeto de insultos racistas en España.

El entrenador del Madrid Carlo Ancelotti reemplazó a Asencio por Lucas Vázquez poco después de que se interrumpió el partido.

“A nadie le gusta que un estadio le grite ‘muérete’", dijo Ancelotti. "No estaba contento, he preferido quitarlo porque podía ser que su sentimiento le podía afectar en el partido”.

Asencio está siendo investigado en España por supuestamente distribuir un video sexual sin el consentimiento de los involucrados.

“Como en muchos estadios, lo que unos pocos canten no empaña al resto de la afición. Se condenan los insultos, por supuesto. No nos gustan. No es la manera adecuada y nos sumamos a la causa de que no es el camino”, dijo el jugador donostiarra Mikel Oyarzabal.

El Madrid ganó el partido 1-0 gracias a un gol en la primera mitad del delantero Endrick. El partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu será en abril.