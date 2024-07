Condena Liga MX actos violentos del Xolos vs Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Liga MX condenó el sábado los actos de violencia que ocurrieron la víspera al finalizar el encuentro entre Tijuana y Chivas y en el que un aficionado terminó sangrando inerte en uno de los estacionamientos del equipo fronterizo.

En imágenes que circulan en redes sociales se ve como seguidores de ambos equipos comienzan a pelearse dentro del estadio. Uno de ellos, con una camiseta negra de los Xolos, aparece después en otra imagen en el suelo y sangrando afuera del inmueble.

Medios de prensa en Tijuana reportaron que el aficionado fue baleado y trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las autoridades de seguridad pública en Tijuana no han dado todavía un reporte oficial sobre el incidente.

The Associated Press contactó a las autoridades de Tijuana para conocer detalles sobre la agresión al aficionado, pero no recibió una respuesta.

“Autoridades estatales en la ciudad de Tijuana nos reportaron un lamentable incidente ocurrido en las afueras del estadio Caliente”, dijo la Liga MX en un comunicado. “Seguiremos atentos al desarrollo de esta lamentable situación para tomar las medidas pertinentes”.

El presidente del organismo, Mikel Arriola, todavía no ha dado un pronunciamiento sobre los incidentes.

Se trata de un evento más de violencia en el fútbol mexicano. Apenas en enero pasado, una aficionada de Monterrey murió al ser embestida por una camioneta conducida por aficionados de Santos en las afueras del estadio TSM de Torreón, al norte del país.

En marzo del 2022, aficionados de Querétaro y Atlas se enfrentaron a golpes en el estadio Corregidora y 26 personas resultaron lesionadas.

Después de ese incidente, la Liga MX implementó la identificación de los aficionados o Fan ID como una medida para mitigar la violencia en los estadios de todo el país.

El encuentro por la segunda fecha del torneo Apertura terminó con un triunfo de los Xolos por 4-2 sobre Chivas.