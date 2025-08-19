Con la cara en alto: Niños chihuahuenses quedan eliminados en Serie Mundial

Williamsport, Pensilvania.- Luego de sobrevivir ganando y después de dejar tendida en el terreno a Panamá, los niños de la academia “El Swing perfecto” quedaron fuera de combate en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en su tercer encuentro de eliminación. Cayendo derrotados frente a Japón por pizarra de 6 carreras a 0.

Esto mismo en un duelo donde la novena del estado grande fue dominada durante todo el encuentro por el picheo abridor japonés y donde los titubeos de la primera entrada terminar por pasarles factura, dejando par de pecados en el box score.

Pese a su salida del torneo, los muchachos comandados por Esteban “El Pingüi” Gallardo dejaron gratos sabores de boca a toda la afición nacional. Para muestra estuvo el duelo inaugural ante China-Taipei, donde pese a la derrota, el picheo del conjunto del estado grande le hizo frente y le puso un “estate quieto” a una de las potencias de pelota infantil del mundo.

Como una particularidad de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, el cuadro chihuahuense podrá permanecer en Pensilvania para presenciar lo que resta del torneo. Es por este motivo que el grupo de jóvenes peloteros y su cuerpo técnico no estarán obligados a regresar de Williamsport hasta el después del 24 de agosto.