Completa RB Leipzig traspaso de Xavi Smons con el PSG

Leipzig, Alemania.- Leipzig completó el fichaje del mediocampista neerlandés Xavi Simons el jueves procedente del Paris Saint-Germain.

Simons tendrá contrato hasta 2027. Ni Leipzig ni PSG revelaron el monto de la transferencia.

“Hemos estado trabajando durante mucho tiempo para hacer realidad esta transferencia, que es excelente tanto en el sentido deportivo como financiero”, dijo Marcel Schafer, gerente deportivo del Leipzig. “Estamos complacidos de tener la certeza de que Xavi ahora es nuestro jugador; ahora tenemos todas las cartas a nuestro favor”.

Simons, de 21 años, ha estado cedido en el Leipzig desde 2023 y ha marcado 15 goles en 60 partidos.

“Siempre he dicho que me siento extremadamente a gusto en Leipzig y que me honra el aprecio que me muestra el club”, dijo. “En las próximas semanas y meses, podré perseguir libremente nuestros objetivos conjuntos de clasificar a la Liga de Campeones por séptima temporada consecutiva, y de llegar a la final de la Copa Alemana en Berlín; ¡esas son las únicas cosas que importan en este momento!”