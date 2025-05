¿Cómo es Roland Garros sin Rafa Nadal?

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

París, Francia.- Durante bastante tiempo, una sensación de certeza imperó en el Abierto de Francia.

Eso fue particularmente cierto en el lado masculino, con Rafael Nadal dominando la arcilla roja de Roland Garros de una manera en que nadie ha ejercido en un torneo particular en la historia del tenis. Llegaba,, ganaba casi todos los partidos que jugaba —¿qué tal un récord de carrera de 112-4?— y se iba a casa con otro trofeo, 14 en total.

Simple y espectacular. Así también, aunque en un período mucho más corto, fue la reciente supremacía de Iga Swiatek en el evento femenino, reclamando cuatro de cinco campeonatos, incluidos los tres últimos.

¿Y ahora? Al aproximarse el arranque el domingo, las cosas son menos claras, y no solo porque el Nadal de 38 años ya no compite y será homenajeado ese día en la cancha Philippe Chatrier. El dueño de 22 títulos de Grand Slam se retiró la temporada pasada, jugando por última vez en la Copa Davis. Su último Abierto de Francia terminó con una derrota ante Alexander Zverev en mayo pasado y su última aparición en Roland Garros terminó con una derrota en sencillos contra Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de Verano, seguida de una derrota en dobles junto a Carlos Alcaraz.

Podría haber algunos nuevos campeones

"¿Será muy interesante? Creo que sí", dijo Grigor Dimitrov, un cuartofinalista en el Abierto de Francia del año pasado y anteriormente semifinalista en los otros grandes. "¿Podríamos ver potencialmente algunos ganadores diferentes y resultados diferentes? Absolutamente."

Hablaba específicamente sobre el cuadro masculino. Pero también podría haber estado hablando sobre las mujeres.

"Hay... 20 personas diferentes de las que no te sorprendería si terminan ganando el torneo", dijo Madison Keys, la estadounidense cuyo primer trofeo de Slam llegó en el Abierto de Australia en enero. "Parte de eso es porque hemos perdido algunas de nuestras leyendas, obviamente. Como, ya no está Serena Williams en cada sorteo, donde simplemente asumes que va a ganar."

Swiatek, de 23 años, mantuvo ese estatus por un tiempo, pero ha pasado por un período difícil desde el triunfo del año pasado en París. No solo no ha levantado un trofeo desde entonces, sino que no ha alcanzado una final, e incluso anda a los tumbos en la tierra batida. Fue eliminada por Danielle Collins en su segundo partido en el Abierto de Italia, después de una derrota 6-1, 6-1 ante Coco Gauff en el Abierto de Madrid, donde también perdió un set 6-0 ante Keys.

Y eso sin mencionar el asunto fuera de la cancha de un caso de dopaje en el que Swiatek esencialmente fue absuelta pero cumplió una suspensión.

Casos de dopaje

Es un gran tema en el tenis últimamente, en gran parte debido a lo que sucedió con Swiatek —la otrora número uno que ahora está en el quinto peldaño, detrás de Aryna Sabalenka, Gauff, Jessica Pegula y Jasmine Paolini— y el número uno masculino Jannik Sinner, quien cumplió su propia suspensión de tres meses, muy cuestionada.

El acuerdo que alcanzó con la Agencia Mundial Antidopaje después de que apelara la exoneración original del italiano de 23 años permitió a Sinner jugar en el Abierto de Australia, donde ganó su tercer título en los últimos cinco grandes, y luego regresar a la competencia en el Abierto de Italia, donde fue subcampeón ante Alcaraz.

Así que Sinner está entre los candidatos al título en el Abierto de Francia, pero un escalón por debajo del campeón defensor Alcaraz, quien lidió con problemas musculares en ambas piernas recientemente antes de desplegar su mejor nivel en Roma. Aun así, no es una apuesta segura como lo era Nadal, mientras que Alexander Zverev, el tres veces finalista en grandes, ha sido muy inconsistente y Djokovic, campeón de 24 Slams, terminó una racha de tres derrotas esta semana en el Abierto de Ginebra.

Sin Nadal en París, y una 'nueva realidad' para Djokovic

"Es una especie de nueva realidad para mí, tengo que decir. Sabes, tratando de ganar un partido o dos, sin realmente pensar en llegar lejos en el torneo. Es una sensación completamente diferente de lo que tuve en más de 20 años de tenis profesional, así que es un desafío para mí, mentalmente, enfrentar realmente este tipo de sensaciones en la cancha, saliendo temprano ahora, regularmente", dijo Djokovic después de una prematura eliminación en Madrid.

"Pero eso es, supongo, el ciclo de la vida y la carrera. Eventualmente, iba a suceder... Los Grand Slams son donde realmente quiero jugar el mejor tenis", agregó. "No estoy seguro de si podré hacer eso en Roland Garros, pero haré mi mejor esfuerzo."

Para variar, nadie puede estar seguro de lo que vendrá en París.