Coco Gauff supera sus propios errores y barre a Madison Keys en Roland Garros

París, Francia.- Coco Gauff siguió cometiendo dobles faltas. Siguió fallando muchos otros golpes. Siguió perdiendo juegos en racimos. Y todo el tiempo, dejaba escapar un suspiro, inclinaba la cabeza o parecía generalmente incómoda.

Lo que la joven de 21 años Gauff nunca hizo el miércoles durante un tenso y cambiante partido de cuartos de final del Abierto de Francia contra Madison Keys, otra estadounidense con un título de Grand Slam, fue perder la esperanza o rendirse.

En un partido lleno de errores, fue Gauff quien emergió para ganar ocho de los últimos nueve juegos para una victoria de 6-7 (6), 6-4, 6-1 sobre Keys y un tercer viaje a las semifinales en Roland Garros.

“Eso lo tengo desde joven", dijo Gauff, la segunda preclasificada, quien ganó el Abierto de Estados Unidos en 2023 como adolescente y fue finalista en París el año pasado. “Cuando los tiempos se vuelven más difíciles, sé que puedo profundizar en esos momentos”.

¿De dónde viene eso?

“Solo un amor por ganar, la voluntad de ganar. No es algo que se enseñe ni nada. Simplemente siempre lo he tenido en mí”, dijo.

Gauff necesitó superar 10 dobles faltas —tres solo en el desempate inicial— y el primer set que ha perdido en el torneo, así como lidiar con la poderosa Keys, la séptima cabeza de serie, quien llegó con una racha de 11 victorias consecutivas en Grand Slam después de su título en el Abierto de Australia en enero.

Cometieron un total de 101 errores no forzados y solo 40 golpes ganadores en más de dos horas bajo el techo cerrado de la cancha Philippe Chatrier en un día lluvioso y frío.

Casi la mitad de los juegos —14 de 29— incluyeron quiebres de servicio. Pero desde el 4-4 en el segundo set, Gauff mantuvo su servicio cuatro veces seguidas mientras se alejaba. Cometió dos errores no forzados en el último set, incluyendo solo una doble falta.

Después de quedar atrás 4-1 al inicio, y dos veces estar a un solo punto de quedar 5-1, Gauff cambió a una raqueta con una tensión diferente en las cuerdas para ver si eso ayudaría.

“Tal vez lo hizo, y tal vez no. Me gustaría pensar que ayudó un poco", dijo. "A veces esas cosas pueden ser solo mentales. Tal vez piensas, 'Oh, cambié mi raqueta, voy a jugar mejor', y empiezas a hacerlo. No lo sé”.

El jueves enfrentará a la francesa Loïs Boisson, clasificada en el puesto 361, quien está en una de las carreras más sorprendentes en la historia del tenis. Boisson venció a Mirra Andreeva 7-6 (6), 6-3 poco después tras sorpresivamente derrotar a Jessica Pegula en la ronda anterior.

Boisson, de 22 años, es la primera mujer en llegar a las semifinales en su debut en un Grand Slam desde 1989, cuando Monica Seles y Jennifer Capriati lo hicieron en el Abierto de Francia.

La otra semifinal femenina es un gran enfrentamiento: la tres veces campeona defensora Iga Swiatek contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka. Avanzaron con victorias en los cuartos de final el martes.