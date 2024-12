Cierran investigación contra Mbappé por violación

Estocolmo, Suecia.- Los fiscales suecos anunciaron el jueves que han cerrado una pesquisa sobre una presunta violación, un caso que se inició en relación con la visita realizada en octubre por el futbolista Kylian Mbappé a Estocolmo.

En un comunicado, la investigadora principal, Marina Chirakova, dijo que no había suficientes evidencias para continuar con la investigación sobre las acusaciones de violación, supuestamente cometida en un hotel.

“Durante el curso de la investigación, se ha mencionado a una persona sospechosa con motivos razonables de violación y dos casos de agresión sexual, pero mi evaluación es que la evidencia no es suficiente para proceder y, por lo tanto, la investigación se cierra”, dijo Chirakova. “A la persona designada no se le ha notificado sospecha de un delito”.

Los fiscales nunca identificaron públicamente al sospechoso en la investigación, pero muchos medios suecos informaron que se trataba de Mbappé, el delantero del Real Madrid, quien visitó Estocolmo en octubre durante un descanso en La Liga española.

En ese momento, el equipo legal de Mbappé desestimó la información, al considerarla falsa.

La abogada de Mbappe, Marie-Alix Canu-Bernard, no respondió el jueves de inmediato a las peticiones de comentarios sobre el caso. Tampoco lo hicieron los representantes del jugador.

En una entrevista que se emitió el domingo en el Canal Plus de la televisión francesa, Mbappé dijo que estaba “sorprendido” por las versiones de que era sujeto de una pesquisa por violación. Añadió que no había sido contactado por las autoridades suecas.

“Son cosas que entran en tu vida así. No puedes verlas venir”, dijo Mbappé a Canal Plus. “Es simplemente incomprensión. No creo que me haya afectado, en el sentido de que nunca me he considerado involucrado”.

El futbolista de 25 años visitó Estocolmo el 10 de octubre durante un descanso por la Fecha FIFA en lugar de jugar para Francia en la Liga de Naciones. Pocos días después, los medios suecos informaron que era investigado.

En ese momento, los fiscales suecos confirmaron que había comenzado una pesquisa por violación, pero se negaron a comentar más al respecto.