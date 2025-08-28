Ciclismo: Se accidenta Chris Froome en carretera de Francia

El cuatro veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome, se someterá el jueves a una cirugía después de sufrir "un grave accidente de entrenamiento" que llevó al ciclista británico a ser trasladado en helicóptero a un hospital en Francia.

El equipo de Froome, Israel-Premier Tech, afirmó que se encontraba "estable y no sufrió lesiones en la cabeza", pero agregó que las exploraciones confirmaron un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura de vértebra lumbar.

Froome fue llevado al hospital en Tolón en helicóptero el miércoles después del accidente, que ocurrió mientras entrenaba cerca de Saint-Raphaël. Su equipo dijo que "no se vieron involucrados otros ciclistas o vehículos".

Su última victoria fue en el Giro de Italia en 2018. También ganó la Vuelta a España dos veces, en 2011 y 2017, enmarcando sus cuatro triunfos en el Tour: el primero en 2013 seguido de un triplete de títulos de 2015 a 2017.

Froome, de 40 años, no pudo volver a su mejor nivel tras un accidente de entrenamiento en el Critérium du Dauphiné de 2019, un evento que solía utilizar para afinar su intento de igualar el récord de cinco títulos del Tour. En el accidente se rompió el fémur derecho, el codo y las costillas.

Este último incidente podría significar el fin de la carrera de Froome, ya que su contrato con Israel-Premier Tech —al que se unió en 2021— está llegando a su fin.