'Chucky' Lozano rompe en llanto durante presentación con el San Diego FC

Hirving “Chucky” Lozano fue presentado está tarde con el San Diego FC de la MLS. Fue en dicha ceremonia donde el ex tuzo del Pachuca no pudo esconder sus emociones y rompió en llanto.

Lo anterior durante el momento en el que el maestro de ceremonias hacia la introducción oficial y recalcaba los logros del mexicano en el PSV de Holanda y el Napoli de Italia. De acuerdo con el futbolista, su llanto debió su razón a recordar a su ex entrenador y formador Enrique “El Ojitos” Meza.

“Para mi es como un padre en el futbol, es alguien que siempre me ha seguido y que siempre he tenido comunicación con el. Todos los días me da un consejo diferente, yo le tengo mucho cariño y no tengo muchas palabras para el, siempre me ha apoyado desde el inicio y tengo recuerdos muy bonitos de el”, dijo el jugador.