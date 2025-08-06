Chris Eubank Jr. y Conor Benn tendrán revancha en noviembre en Tottenham

Londres.- La revancha entre los boxeadores británicos Chris Eubank Jr. y Conor Benn fue programada para el 15 de noviembre en el Estadio Tottenham Hotspur, casi siete meses después de su primer encuentro.

Eubank Jr. ganó por decisión unánime sobre Benn en un combate de peso mediano de 12 asaltos, más de 30 años después de que sus padres compartieran el ring en dos memorables enfrentamientos.

El promotor deportivo saudí Turki Alalshikh anunció la revancha el miércoles a través de la revista Ring, de la cual es propietario. Eubank Jr. y Benn también publicaron la noticia en sus cuentas de Instagram.

El 26 de abril, también en Tottenham, Eubank (35-3) le propinó a Benn (23-1) su primera derrota profesional en una pelea por el derecho a presumir. Los tres jueces puntuaron la pelea 116-112 sin título.

Su combate estaba originalmente programado para 2022, pero fue cancelado después de que una prueba de orina voluntaria de Benn mostrara trazas del fármaco de fertilidad Clomifeno, una sustancia prohibida que aumenta los niveles de testosterona mientras quema grasa.

Benn argumentó con éxito que su consumo de huevos elevó sus niveles de testosterona.

En su primer encuentro con los medios antes de la pelea de abril, Eubank sacó un huevo y lo rompió en la cara de Benn. La Junta de Control de Boxeo Británico lo multó con 100 mil libras (130 mil dólares).