Chivas suma su cuarta derrota en 6 partidos; hoy perdió ante Cruz Azul

Ciudad Juárez.- En una noche complicada para el Rebaño Sagrado, las Chivas Rayadas del Guadalajara sufrieron una derrota 1-2 ante Cruz Azul en el Estadio Akron, durante la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo cementero mantuvo su buen momento en el certamen, mientras que Chivas acumula preocupaciones con esta nueva caída que los deja en una posición incómoda en la tabla general.

El encuentro, disputado ante un estadio lleno de aficionados rojiblancos, estuvo marcado por la intensidad, decisiones arbitrales controvertidas y momentos de alta emoción.

Cruz Azul mostró solidez defensiva y efectividad en el ataque, aprovechando errores del conjunto local para llevarse los tres puntos. Por su parte, Chivas luchó por igualar el marcador pero no pudo revertir el resultado final.