China se cuelga el oro en el BMX Freestyle femenil

PARÍS (AP) — El rider venezolano Daniel Dhers se colgó una nueva medalla olímpica, pero esta vez no fue arriba de una bicicleta.

Uno de los mejores exponentes del BMX freestyle de todos los tiempos –- que no clasificó a París -- está radicado desde hace un tiempo en China como entrenador de su equipo olímpico, que este miércoles obtuvo la medalla de oro gracias a una notable actuación de Yawen Deng en la prueba femenina de la categoría park en el recinto de La Concorde.

Deng, de 18 años, lideró la competencia con 92.60 puntos de su segunda tanda. La estadounidense Perris Benegas (90.70) y la australiana Natalya Diehm (88.80) completaron el podio.

“Hoy me levanté y pensé: ‘llevo meses viviendo en China’, lo cual me gusta, pero se me hace difícil. Y me dije: ‘esto tiene que valer la pena al final del día’”, comentó Dhers en entrevista con The Associated Press tras el triunfo de su pupila china.

El rider venezolano, medalla de oro de plata en Tokio 2021 y varias veces campeón de los X Games, la competencia madre de este disciplina antes de convertirse en olímpica, se mudó a China en mayo del año pasado.

“La barrera cultural no es tan difícil porque viví muchos años en Hong Kong. Estoy yendo a Asia hace 20 años. Pero si es una cultura muy de ellos y te quieren enseñar la cultura milenaria que tienen. Hay cosas que uno no entiende”, admitió.

Lo más complejo es la barrera idiomática.

“No hablan inglés, están aprendiendo. Y yo aprendiendo chino. Cuando tengo que decirles algo muy técnico necesito una asistente”, detalló.

El entrenador de Deng y Jiaqi Sun, la otra representante china que finalizó séptima tras una caída en su primera vuelta, llevaba puesta la indumentaria de la delegación asiática. A un costado de la pista, vibró con la actuación de sus dirigidas y levantó los brazos cuando la medalla de oro quedó sentenciada.

“Yo todavía estoy montando, se siente muy, muy cerca”, reconoció. “Yo les di la información, ellas tenían que demostrar. Estoy ahí, sintiendo los nervios como si estuviera compitiendo. Es muy parecido. Cuando se caen, siento que yo me caí”.

Dhers dijo que se retirará este año en el Mundial de Abu Dabi en diciembre.

De momento continuará trabajando con el equipo chino.

“Voy a seguir, esto significa mucho para el BMX. Tal vez suene extraño porque China es muy reciente en esto, pero China es un gran inversor en el deporte. Yo sé que lo van a hacer ahora gracias a este resultado: una inyección de dinero muy importante a este deporte, lo cual va a ayudar a desarrollarlo”, adelantó.