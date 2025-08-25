Carson Wentz regresa a la NFL como suplente de McCarthy en Minnesota

Carson Wentz está de regreso en la NFL, mientras que Sam Howell vuelve a cambiar de equipo.

De acuerdo con reportes de The Associated Press, los Minnesota Vikings firmaron a Wentz para respaldar al quarterback novato J.J. McCarthy y, al mismo tiempo, enviaron a Howell a los Philadelphia Eagles.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque los equipos aún no han hecho oficiales los movimientos, confirmaron la operación. ESPN fue el primero en dar a conocer los acuerdos.

Según los reportes, los Eagles, actuales campeones del Super Bowl, entregarán a Minnesota una selección de quinta ronda de 2026 y una séptima de 2027, a cambio de Howell y una sexta ronda de 2027.

Wentz, segunda selección global en el Draft de 2016 por Filadelfia, fue clave en el éxito de ese equipo hasta que una lesión de ligamento cruzado lo marginó en 2017, año en el que Nick Foles condujo a los Eagles a su primer campeonato de Super Bowl.

El mariscal jugó como titular en Indianápolis (2021) y Washington (2022), antes de unirse como suplente a los Rams de Los Ángeles (2023) y posteriormente a Kansas City, donde respaldó a Patrick Mahomes.

Por su parte, Howell reemplazó a Wentz como quarterback titular de los Commanders en 2023, más tarde estuvo detrás de Geno Smith en Seattle, antes de llegar a Minnesota. Ahora se unirá a Tanner McKee como suplentes del MVP del Super Bowl Jalen Hurts en Filadelfia. El equipo también cuenta con Dorian Thompson-Robinson y el novato Kyle McCord.