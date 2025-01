Carrasquilla desembarca en México para cerrar su fichaje con Pumas

Ciudad de México.- El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla llegó este miércoles a México para ultimar los detalles de su fichaje con Pumas para el torneo Clausura 2025.

Carrasquilla, de 26 años, desembarca en el futbol mexicano procedente del Houston Dynamo de la MLS, donde pasó las últimas cuatro temporadas de su carrera.

“Estoy muy contento con mi decisión, este es un paso importante para mí y mi carrera”, dijo Carrasquilla a su arribo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. “Sé lo que es Pumas y la responsabilidad que vengo a obtener, estoy contento y hay que hacer las cosas bien”.

Pumas, uno de los cuatro equipos más populares en México, no ha dado a conocer nada oficial sobre el fichaje del jugador. Como costumbre, el club no revela nada hasta que los jugadores superen las pruebas médicas.

Carrasquilla reforzaría el plantel de unos Pumas que buscan ponerle fin a una sequía de títulos que se remonta al torneo Clausura 2011. Finalizaron cuartos en la fase regular del torneo anterior, pero fueron eliminados en los cuartos de final.

El volante creativo debutó con el Tauro de su país en 2015 y cuatro años después se fue a España para jugar con el Cartagena de la segunda división. Dio el salto a la MLS con el Dynamo en 2021.

Fue distinguido como el mejor jugador de la Copa Oro de 2023 en la que Panamá quedó subcampeón. También fue el mejor jugador de la CONCACAF en la temporada 2023-24.

Aunque su último partido competitivo fue en noviembre, Carrasquilla dijo sentirse bien para jugar con Pumas, que el fin de semana enfrenta su partido por la segunda fecha ante el Querétaro.

“Todo el mes de diciembre me preparé duro y por mi propia cuenta como todos los años. Vengo con el nivel bajo de competencia, pero seguro que no estoy del todo mal porque me he preparado bien”, aseguró. “Quería llegar bien a Houston, pero ahora que se dio la oportunidad con Pumas la aprovecharé”.

Con la selección de Panamá, Carrasquilla debutó en 2018 y desde entonces ha participado en 52 encuentros en los que ha marcado dos goles.