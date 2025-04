Carlos Alcaraz sigue en duda para jugar el Madrid Open

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Madirid, España.- Carlos Alcaraz afirmó el martes que se siente bien, pero esperará los resultados de las pruebas médicas para decidir si jugará en el Abierto de Madrid.

El tercer clasificado, Alcaraz, necesitó tratamiento en la parte superior de su pierna derecha durante su derrota en sets corridos ante Holger Rune en la final del Abierto de Barcelona el domingo.

"Me siento bien físicamente", expresó el español de 21 años. "Me he hecho pruebas y veremos qué dicen los resultados. Estoy acostumbrado a jugar con molestias, así que esperemos poder jugar y disfrutar en Madrid".

Alcaraz, quien ganó en Montecarlo a principios de este mes, se espera que tenga su primer partido más adelante esta semana. Es el segundo cabeza de serie.

Alcaraz ganó el título de Madrid en 2022 y 2023. Está en la misma mitad del cuadro que el tres veces campeón Novak Djokovic, el cuarto cabeza de serie.

Alexander Zverev, quien superó a Alcaraz para alcanzar el puesto número dos del ranking mundial tras ganar en Múnich el pasado fin de semana, es el primer cabeza de serie en Madrid. El campeón defensor Andrey Rublev es el séptimo cabeza de serie.