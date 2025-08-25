Carlos Alcaraz debuta en el US Open con la cabeza rapada

Nueva York.- Carlos Alcaraz se presentó en el Abierto de Estados Unidos para su partido de primera ronda con una nueva imagen: la cabeza rapada.

Alcaraz, segundo cabeza de serie en Flushing Meadows, causó algo de revuelo con su corte al cero cuando llegó al recinto del torneo para enfrentarse a Reilly Opelka en el estadio Arthur Ashe.

El español se encontró con el astro del golf Rory McIlroy, quien extendió su mano para frotar el cuero cabelludo del tenista. La semana pasada, cuando Alcaraz jugó en el evento de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, lo hizo con su cabellera habitual.

Al menos otro deportista —y amigo— no pensó que el nuevo corte fuera un acierto: Frances Tiafoe, quien perdió en las semifinales en Nueva York ante Alcaraz en 2022. Aquel fue el año en que Alcaraz ganó el título en el Abierto de Estados Unidos por primera vez.

Actualmente totaliza cinco trofeos de Grand Slam.

“Es horrible. Es terrible. Definitivamente es terrible. Pero es mi chico," expresó Tiafoe cuando se le preguntó sobre el corte de pelo de Alcaraz. “Es gracioso, lo miré y le dije: ‘Supongo que ahora eres aerodinámico’”.

La crítica de Tiafoe no terminó ahí.

“No sé quién le dijo que hiciera eso, pero es terrible. De un tipo que se corta el pelo semana tras semana, que se enorgullece de tener buenos cortes de pelo, es espantoso,” comentó Tiafoe. "Pero al final del día, es Carlos, y ése es mi chico.”