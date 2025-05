Carlos Alcaraz barre a Jack Draper y se mete a semis del Italian Open

Foto: Associated Press

Roma, italia.- Carlos Alcaraz ganó en sets corridos a pesar de la tenacidad Jack Draper para alcanzar el miércoles las semifinales del Abierto de Italia, y Coco Gauff extendió su racha invicta contra Mirra Andreeva para avanzar también a las últimas cuatro del torneo en tierra batida.

Alcaraz tuvo que emplearse a fondo con su servicio y salvó seis de los ocho puntos de quiebre que enfrentó en su camino hacia una victoria de 6-4, 6-4 sobre Draper, quien lo había vencido a principios de este año.

Tercer preclasificado en Roma, Alcaraz se retiró del torneo de Madrid debido a una dolencia en la parte superior de la pierna derecha que le afectó durante la final del Abierto de Barcelona. Pero se desplazó bien en la cancha, a menudo se acercó a la red y utilizó sus característicos dejadas y golpes de fondo de la mejor manera.

El cuatro veces campeón de Grand Slam, que también acusó una lesión en la pierna izquierda, había perdido ante Draper en su encuentro más reciente en las semifinales de Indian Wells en marzo.

“Estoy muy contento de la manera en la que he empezado el partido, sabiendo cómo fue en Indian Wells, que fue muy difícil con los nervios”, dijo Alcaraz. “Hoy lo he afrontado de otra manera, por lo cual estoy muy orgulloso”.

Alcaraz volteó un 2-4 adverso para llevarse el primer set. Un punto de inflexión llegó en el octavo juego del segundo set, cuando Draper parecía que podría forzar un desempate. Ese juego duró casi diez minutos y Alcaraz salvó dos puntos de quiebre antes de salir victorioso. Alcaraz rompió en cero en el siguiente juego y selló el partido.

“Lo más importante que hice hoy fue no pensar en los golpes en absoluto”, dijo Alcaraz. “No pensar en el hecho de que estaba abajo, solo tratar de hacer las cosas que me hacen feliz. En la cancha solo intenté ser agresivo, jugar buenos golpes, 'drops', ir a la red. Eso es lo que me gusta hacer en la cancha, y creo que eso marcó la diferencia hoy".

El próximo oponente de Alcaraz saldrá del ganador del duelo entre el campeón defensor Alexander Zverev y el local Lorenzo Musetti.

Roma es el último gran torneo previo al arranque del Abierto de Francia el 25 de mayo.