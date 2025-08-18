Cardenales rompe racha de cinco derrotas con victoria sobre Marlins

Miami.- Alec Burleson se fue de 4-3, incluyendo el sencillo que puso a su equipo por delante en la séptima entrada, y los Cardenales de San Luis terminaron con su racha de cinco derrotas consecutivas al vencer el lunes por la noche 8-3 a los Marlins de Miami.

El jardinero derecho de Miami, Dane Myers, no pudo hacer una atrapada rutinaria en la pista de advertencia en la séptima, lo que puso a un corredor en posición de anotar para los Cardenales. El sencillo impulsor de Burleson envió al panameño Iván Herrera a casa para una ventaja de 4-3.

San Luis agregó otra carrera con un sencillo del venezolano Pedro Pagés.

Los Marlins fueron perjudicados por dos errores, tres carreras sucias, cuatro lanzamientos descontrolados y cinco bases por bolas permitidas.

El relevista de los Cardenales, Matt Svanson (2-0), lanzó dos entradas, permitiendo un hit y un ponche para llevarse la victoria.

El relevista de los Marlins, Lake Bachar (5-1), permitió cuatro hits en dos entradas.

Miami ha perdido cuatro de cinco y ocho de diez.

Por los Cardenales, el venezolano Willson Contreras de 4-2 con una anotada y una producida.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 4-1 con una anotada y Agustín Ramírez de 4-2 con una anotada.