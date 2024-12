Can-Am, icónica marca de BRP, competirá por primera vez en el Rally Dakar

Ciudad Juárez. - La compañía BRP anunció que su icónica marca regresa al Rally Dakar de 2025 con un vehículo completamente nuevo y una selección de pilotos “de gran calibre” para competir en una de las carreras más difíciles del mundo.

La empresa, que cuenta con tres plantas en Ciudad Juárez, informó que el Can-Am realizará su debut en el Rally Raid en la categoría T4 de Vehículos side by side (SSV); con el apoyo del equipo South Racing Can-Am contará con cuatro pilotos oficiales.

Especialistas explicaron que el Rally Raid es una carrera sin mapas, ni ruta trazada, solo una salida y una meta. En tanto que la categoría de 'side by side' es por el detalle que incluye dos pilotos lado a lado.

“El Rally Dakar siempre es lo más importante de nuestro calendario de carreras”, afirmó Jean-François Leclerc, gerente de carrera de BRP, quien aseguró que este año llevarán sus esfuerzos a un paso adelante en el Dakar con la incorporación del Maverick R y un excelente equipo de pilotos.

“Nuestro equipo de ingenieros mecánicos trabajaron arduamente en el vehículo con el fin de optimizar el desempeño y cumplir con los requisitos reglamentarios de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), con la ayuda de nuestros socios de South Racing y nuestro talentoso equipo de pilotos esperamos obtener otro gran resultado en el Dakar”, expresó el gerente.

BRP en Juárez destacó que el Rally Dakar de 2025 será la primera carrera certificada por la FIA en utilizar el Can Am Maverick R como vehículo homologado, este automotor se lanzo para el modelo 2024 y alcanzó el éxito en las icónicas carreras del desierto, como Vegas to Reno; Silver State 300 y Baja 1000. También se probó el Maverick R en las selectas carreras del Rally Raid en la categoría “Experimental”, donde el vehículo demostró todo su potencial.

El próximo 3 de enero del 2025, los pilotos oficiales de Can-Am comenzarán la carrera de 8 mil kilómetros que durará 12 días en Bisha, Arabia Saudita, el ganador se coronará el 17 de enero en Shubaytah de Arabia Saudita. A las y los interesados en estas competencias pueden darle seguimiento a la carrera en las redes sociales del Can-Am Off-Road.