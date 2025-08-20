Carson.- Los Diablos Rojos del Toluca quedaron eliminados de la Leagues Cup 2025 tras empatar sin goles ante Orlando City en tiempo regular y caer 6-5 en la tanda de penales.

El duelo se disputó en Carson, California y definió al segundo semifinalista del torneo binacional.

Los campeones del Apertura 2025 y del Campeón de Campeones, alinearon a sus figuras como Alexis Vega, Marcel Ruiz y Paulinho, pero no lograron romper el arco defendido por Pedro Gallese, quien fue clave en la definición desde los once pasos.

Con esta derrota, Toluca se despide de la posibilidad de enfrentar a Inter Miami en semifinales y cierra su participación en el certamen internacional con una actuación competitiva, pero sin título.