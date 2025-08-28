Cambian horario de la final de la Liga de Campeones en favor de familias

Mónaco.– La final de la Liga de Campeones masculina se adelantará tres horas para comenzar a las seis de la tarde en Europa central, informó el jueves la UEFA.

La entidad europea de futbol señaló que es la mejor opción para que las familias y los niños asistan y vean el partido por televisión, utilicen el transporte público después del juego y para que los aficionados celebren después del partido en las ciudades anfitrionas.

El inicio más temprano se implementará a partir de la final del sábado 30 de mayo en la Arena Puskas en Budapest, Hungría.

El inicio a las 9:00 de la noche en los últimos años significaba que si el partido se extendía al tiempo extra y la tanda de penales terminaría apenas antes de la medianoche, hora local.

"La nueva hora de inicio también se alinea con una ventana de transmisión más accesible, ayudando a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con un enfoque particular en atraer a espectadores más jóvenes", afirmó la UEFA en un comunicado.

Se tomó la decisión tras las conversaciones con el grupo Football Supporters Europe, que es el enlace oficial de la UEFA en temas de aficionados.

“Un inicio más temprano hace que los viajes de un día sean más factibles, reduce el estrés del viaje y permite a los aficionados disfrutar de la ocasión sin preocuparse por la logística nocturna”, expresó Ronan Evain, director ejecutivo de FSE.