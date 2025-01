Caen Indomables en primer partido de la temporada

Ciudad Juárez.- Las Indomables de Ciudad Juárez no pudieron arrancar con buen pie su campaña para refrendar su título de Liga Mexicana de Voleibol, cayendo como locales en cinco sets ante la Tapatías de Jalisco para abrir temporada.

El asunto para las fronterizas inició de trancazo y con punto. Fue un as de Jocelyn Crespo el que abrió el marcador y la postre le dio ventaja de seis puntos al cuadro de las tierras de Juan Gabriel sobre las Tapatías. No obstante, cómoda no fue la cosa en el primer set por que el equipo tequilero acabó acercando las hostilidades. Juárez se llevó el primer capítulo por marcador de 25 a 22.

La segunda parte de la contienda agarró rumbo más que puesto. La localía hizo su lucha frente al respetable del Bertha Chiu que estaba lleno, sin espacio para un solo alfiler. No obstante, todo era persecución, porque los remates eran más que calmos y los pases más que imprecisos. Juárez no caía sin pelear y lo que era desventaja de cinco puntos ahora era ventaja de una sola unidad (Valga la redundancia). No era suficiente el esfuerzo y el set era de las Tapatías 27-25.

Flor Chacón entraba desde la banca como libero, arrinconaban a las jaliscienses, pero no podían terminar la obra y el déficit era de tres puntos para abrir el tercer set. El profe Juan Martínez pedía tiempo fuera porque la desventaja no cedía y Tapatías no dejaba de atacar. Las locales eran todo menos finas en el remate y eso les pasaba factura. 25-19 vencían las visitantes, dos sets a uno le daban la vuelta al compromiso.

Era el cuarto y era vital el set para las fronterizas. Lo empezaban de buena gana abriendo ventaja de cuatro puntos. Esto hasta que el equipo morado agarraba vuelito, se mandaba hacer los cuatro puntos que le faltaban. Todos seguiditos y por gracia del bloqueo. No obstante, las de Juárez se reponían. Mariana Sandoval ponía el remate potente para el punto número 19 y al Bertha Chiu le volaban la tapa con la ovación. El último punto era de Andrea Félix que aventaba todo el brazo. 25-19 el luminoso, nos íbamos al quinto y decisivo ya sin sol y con un frío que hacía los mandados.

Jugaban sin mañana las Indomables, jugaban a 15 puntos nada más y por desgracias ya iban tres unidades abajo. Segundos más tarde el conjunto morado marcaba la cuarta anotación: Juárez no respondía. 6-1 el parcial a medio rollo y el asunto parecía irse de las manos. Parecía nada más, porque a las de Guadalajara se le acababa la precisión, se ponían nerviosos y la diferencia era nada más de uno. El déficit volvía a ser grande, de cinco puntos, peor todavía, Tapatías estaba a tres de la victoria.

Peleaban las muchachas de la frontera, hacían gala de tiros potentísimos, pero se los respondían igual de fuerte. Faltaban dos puntos para que las de Jalisco apagaran y se fueran. Así fue: la misión fronteriza fue imposible y todo se acabó 15-11. Tres sets a dos, ganaban las tequileras.