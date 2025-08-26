Cadillac anuncia a Checo Pérez como su piloto de F1 para 2026

Sergio “Checo” Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 como piloto de la nueva escudería Cadillac F1, con lo que sumará su temporada número 15 en la Máxima Categoría.

El equipo estadounidense anunció que el segundo asiento será ocupado por el finlandés Valtteri Bottas, conformando la dupla con la que debutará en el campeonato.

Aunque el comunicado no lo detalla, ESPN reveló que el contrato de Pérez es multianual y fue firmado la semana pasada tras una negociación ardua pero cordial.

“Unirme a Cadillac Formula 1 es un capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde las primeras conversaciones sentí la pasión y la determinación detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que puede desarrollarse y, con el tiempo, luchar por las primeras posiciones”, expresó el piloto mexicano.

Agregó que Cadillac “es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense” y aseguró estar orgulloso de contribuir a que la marca incursione en la Fórmula 1: “Es una gran responsabilidad, pero estoy seguro de que puedo asumirla”.

El comunicado oficial también destaca que Pérez confía en que, junto a Bottas, podrán consolidar un equipo competitivo: “Queremos que todo el continente se sienta orgulloso de este proyecto, el equipo de las Américas”.

Tanto Pérez como Bottas llegan tras un año sin actividad en 2025. El mexicano salió de Red Bull Racing pese a tener contrato vigente, argumentándose “bajo rendimiento”, aunque sus reemplazos, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, no lograron igualar sus resultados como compañeros de Max Verstappen.

Por su parte, Bottas, de 35 años y actual piloto de reserva en Mercedes, dejó de formar parte de Sauber (antes Alfa Romeo) tras tres temporadas.

En su trayectoria, Checo Pérez suma seis victorias en Grandes Premios, mientras que Bottas cuenta con diez triunfos, ambos con experiencia tanto en equipos de media tabla como en escuderías dominantes.