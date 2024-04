Monterrey.- Lionel Messi y el Inter Miami buscarán revertir un déficit de 2-1 este miércoles, cuando enfrenten al Monterrey en busca de un pasaje para las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El astro argentino se ausentó del duelo de ida, disputado la semana anterior en Florida. Ocho veces galardonado con el Balón de Oro, Messi se recuperó de una lesión de isquiotibiales que lo mantuvo fuera de actividad desde un encuentro ante Nashville, realizado el 13 de marzo en la Copa de Campeones.

El retorno de Messi no llegó sino hasta el segundo tiempo del partido del sábado, una visita a Colorado en la MLS. El cotejo se saldó con un empate 2-2.

“Está bien, se sintió bien luego de jugar 45 minutos el sábado pasado. Nos queda el entrenamiento de hoy, pero aparentemente la lesión va quedando atrás", recalcó el técnico argentino del Inter Miami, Gerardo Martino. "Eso es lo más importante, independientemente del partido de mañana. La temporada apenas empieza y lo que necesitamos es jugadores sanos”.

Las entradas para el encuentro se agotaron en cuestión de horas. En la reventa, los boletos alcanzaban precios de entre 450 y mil 900 dólares.

“La presencia de Leo trasciende cualquier tipo de situación, la gente ama el fútbol independientemente de la camiseta. Estábamos seguro de que esto iba a suceder", añadió el “Tata” Martino. “No esperábamos un recibimiento diferente porque tenemos entre nosotros al mejor jugador del mundo. Pensábamos que iba a ser así”.

Messi no habló con la prensa. Lo ha hecho sólo en dos ocasiones desde que firmó con el Inter Miami el 15 de julio. Compareció ante los medios el 17 de agosto en Florida y el 6 de febrero, durante una gira de pretemporada.

Cientos de aficionados mexicanos comenzaron a congregarse desde el martes por la mañana frente al hotel de Miami en San Pedro Garza García, un suburbio adinerado de Monterrey.

“Es una locura, hay demasiados aficionados de Messi aquí afuera”, dijo Juan Escalante, un empleado de 29 años que se ausentó del trabajo para ir a ver a su ídolo. “Llegué desde muy temprano, pero desafortunadamente el camión (autobús) pasó muy rápido y no lo pude ver”.

Miami tomó la ventaja en el encuentro de la semana pasada, por medio de un gol de Tomás Avilés a los 19 minutos. Monterrey tomó la ventaja con un gol del argentino Maximiliano Meza a los 69 minutos y otro de su compatriota Jorge Rodríguez a los 89.

“Los primeros 90 minutos se definieron a favor de Monterrey y eso no nos permite especular mucho", reconoció Martino. "Tenemos una sola posibilidad que es ganar el partido y ni siquiera por un gol mientras no convirtamos al menos dos goles”.

El también argentino Fernando Ortiz, estratega del Monterrey, dijo que su conjunto está al tanto de lo que puede lograr Messi.

“Somos Monterrey, estamos en casa, con nuestra gente, que Messi se preocupe por nosotros”, advirtió. “Es algo afortunado estar con el mejor del mundo, disfrutarlo, pero vamos a querer ganar”.

Los Rayados se han coronado cinco veces en la Concacaf, la última en 2021.

“Monterrey no va a cambiar, no va a conservar la ventaja deportiva que tenemos. No soy de la idea de conservar un resultado, vamos a proponer donde nos toca jugar, no esperar a nada”, agregó Ortiz. “Monterrey va a ir por el resultado”.