Ciudad Juárez- Tras debutar con el pie izquierdo en la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), los Jefes de Ciudad Juárez dejaron en claro que la meta para la nueva campaña es mejorar en busca de los playoffs con cambios dentro y fuera de la organización.

Fueron nueve descalabros los que marcaron la trompicada campaña de la tribu, acompañados por una sola victoria que no llegó hasta la semana siete contra los Mexicas de la Ciudad de México.

“No hay por qué decirlo de manera amable. Fuimos el último lugar de la liga, no fue una buena temporada. Pero no hay que olvidar que fuimos un equipo de expansión, que somos el equipo más joven de la liga. Es un equipo que tiene vida, fue una temporada de aprendizaje. No nos fue bien, claro, pero aprendimos de los errores y la vida y la liga nos da una segunda oportunidad que vamos a aprovechar”, dice César Durán, presidente y dueño del equipo.