Buscan Jefes 'empujón' para meterse a postemporada de LFA

Ciudad Juárez- Todavía sin llegar a su mitad de temporada y habiéndose sacado la presión de conseguir la primera victoria de la campaña, en los Jefes de Juárez la meta parece seguir siendo la de meterse a postemporada de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) con seis partidos por jugar en el calendario.

Esto pues la marca de una victoria y tres descalabros tiene todavía tiempo de corrección. Asimismo, el rival en puerta son los Reyes de Jalisco, mismos que ya disputaron cinco encuentros y arrastran récord de un ganados y cinco perdidos.

Uno de los cambios más notorias durante las últimas dos semanas de competencias han sido los ajustes en la línea ofensiva, mismos que han terminado por comprarle tiempo a un Anthony Perkins que hace tres semanas todavía no tenía ni dos segundos para trabajar con el ovoide después del saque.

“Los fanáticos pueden ver el cambio, es muy notorio de un quarterback que no tenía tiempo para ejecutar. La meta sigue siendo para nosotros los playoffs, definitivamente. Este próximo juego es un paso muy importante que se tiene que dar para aspirar a la postemporada”, añade Durán.

A horas de volver a tomar el Estadio 20 de Noviembre para el quinto compromiso de la campaña, es precisamente en esa línea ofensiva de la escuadra del hacha, donde se apreciar la descompresión del primer triunfo y la todavía lucha viva por un espacio en los playoffs.

“Fue un año muy difícil en el arranque. Creo que lo era cuestión de ajustar y de juntar todas las piezas que faltaban. La victoria de la semana pasada mostró que tenemos ritmo, que pasamos por un muy buen momento como equipo. No fue tanto quitarse presión, era más que no estábamos jugando como nosotros sabemos que podemos jugar, no estábamos en nuestro estándar. Yo espero que esta victoria y la que sigue nos den en el empuje para llegar a playoffs”, dice el liniero ofensivo Chase Baker.