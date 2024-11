Ciudad Juárez.- Miguel “Micky” Román regresará a los cuadriláteros este próximo viernes ante el sudafricano Tshifhiwa “Spider” Munyai en las 130 libras de la división super pluma y con la intención de disipar toda duda después de su último combate el pasado mes de junio.

Lo anterior después de vencer por nocaut técnico al argentino Néstor Maidana en un muy controversial nocaut técnico donde el tercero sobre la superficie paró la pelea demasiado temprano a ojos del respetable.

“No, yo creo que fue un abuena pelea, una pelea que estuvo bien parada. Yo metí mucho castigo, conté los golpes, fueron más de cuarenta golpes y Maidana no me pudo responder. Yo creo que esta pelea contra Munyai es un buen combate y le voy a poder demostrar a la gente por que sigo aquí boxeando”, expresó el veterano.

Por su parte, el nacido en Makwarela Sudáfrica, señala estar listo para la contienda y no tenerle miedo al estilo mexicano ni a pelear en suelo nacional. Todo esto pese poco más de un año de inactividad, con un último combate que tuvo lugar en septiembre del año pasado: una derrota por decisión unánime en Rusia y contra el local super ligero Emir Basirev.

“Tengo más de un año sin boxear, sí. Por que tuve que enfocar en otras cosas de mi vida fuera del boxeo, pero creo que Miguel es un rival muy fuerte, me gusta mucho el estilo de los boxeadores mexicanos. Me gustan los retos, no es la primera vez que vengo a México y no es la primera vez que peleo con un boxeador del estilo de Mickey. Esto no es nada nuevo para mí”, dijo el africano.